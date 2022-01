Frosinone | 16enne colpisce violentemente un uomo e lo uccide | voleva difendere il padre

(Di lunedì 24 gennaio 2022). Lo aveva colpito peril. Un colpo ben assestato, in un punto vitale, e con la giusta tecnica. Dopo, poi, la vittima era crollata a terra, e nella caduta aveva battutola testa. Quei colpi, ora, a distanza di giorni, si sono dimostrati fatali per l’, ma anche per il ragazzo. La notte del 14 gennaio scorso, in provincia di, durante una lite, unun sessantenne che sbatte la testa per terra subendo una morte celebrale. Il tutto era avvenuto in via Casilina, tra Cervaro e San Vittore del Lazio dove, nei pressi di un ristorante, un’auto con a bordo due uomini, procedeva a zig zag, sfiorando le altre vetture. Tra queste vetture vi era anche quella con a bordo ...

