“Freedom – Oltre il confine” | stasera Roberto Giacobbo sulle tracce dei Templari

Appuntamento con "Freedom – Oltre il confine", lunedì 24 gennaio, in prima serata, su Italia 1: Roberto Giacobbo e il suo team vanno in Portogallo, a Tomar, sulle tracce dei Templari... Giacobbo si reca a Tomar, in Portogallo per svelare uno dei siti storici più affascinanti del mondo, un luogo dove la leggenda dei Templari è ancora sorprendentemente viva. Qui si trova quello che un tempo era il Castello dei Templari, luogo caratterizzato dai tanti stili architettonici e spazi ricchi di mistero. All'interno, la sua Chiesa, a pianta circolare, permetteva che i Cavalieri seguissero la Messa senza scendere da cavallo. Tra le tante curiosità, spicca la Finestra Manuelina, decorata come se fosse stata ...

