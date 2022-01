Firenze, rapito con richiesta di riscatto alla moglie in Cina: arrestati tre connazionali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Hanno rapito e sequestrato un cittadino cinese a Empoli, in provincia di Firenze, per poi chiedere il riscatto alla moglie in Cina . Ma i 3, anche loro cinesi, sono stati arrestati dalla polizia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Hannoe sequestrato un cittadino cinese a Empoli, in provincia di, per poi chiedere ilin. Ma i 3, anche loro cinesi, sono statipolizia di ...

