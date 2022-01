Fantasy Island: da stasera su Sky Serie e NOW la serie sequel/reboot di Fantasilandia (Di lunedì 24 gennaio 2022) stasera su Sky serie e in streaming su NOW debutta Fantasy Island, la serie sequel/reboot dell'iconica Fantasilandia. Arriva stasera su Sky serie alle 21:15 - e in streaming su NOW - Fantasy Island, la serie sequel/reboot dell'iconica Fantasilandia. A cavallo tra gli anni '70 e '80 Mr. Roarke e il suo assistente Tattoo hanno fatto sognare intere generazioni. Adesso un'inedita, affascinante Miss Roarke è pronta ad accogliere gli ospiti del paradisiaco resort della stessa magica isola, e a trasformare in realtà i loro sogni più nascosti. L'affascinante ed ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)su Skye in streaming su NOW debutta, ladell'iconica. Arrivasu Skyalle 21:15 - e in streaming su NOW -, ladell'iconica. A cavallo tra gli anni '70 e '80 Mr. Roarke e il suo assistente Tattoo hanno fatto sognare intere generazioni. Adesso un'inedita, affascinante Miss Roarke è pronta ad accogliere gli ospiti del paradisiaco resort della stessa magica isola, e a trasformare in realtà i loro sogni più nascosti. L'affascinante ed ...

