«Dreamhouse» | l’ultima visione di Virgil Abloh alla settimana della moda francese

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella sfilata al Carreau du Temple, evento postumosua straziante morte precoce, lo stilistaregalaParis Fashion Week uno show spettacolare, con ballerini che si mescolano ai modelli, mobili che affiorano dal pavimento, e una orchestra di archi che ha eseguito la colonna sonora originale di Tyler, the Creator, arrangiata dal compositore brasiliano Arthur Verocai e diretta da Gustavo Dudamel, direttore musicale dell'Opéra di Parigi. Il suo saluto poetico al mondo dell’abbigliamento maschile è stato costruito attorno al concetto estetico di «», Casa dei Sogni, e degli Angeli, e a quei cartamodelli e appunti dilasciati in eredità al suo team di Louis Vuitton che ha chiuso una epoca, ricevendo una infinita standing ovation. E come non è dato sapere ...