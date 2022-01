Diario Giapponese | la nuova docuserie arriva su Sky

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Giappone è protagonista su Explorer HD Channel, il nuovo canale visibile su Sky, canale 176, grazie allaitalianain sei puntate. Il Giappone è protagonista su Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su Sky canale 176, grazie allaitaliana, in sei puntate da 26 minuti firmata da Davide Demichelis e Alessandro Rocca,prodotta dal Gruppo Icaro e in onda durante la seconda metà di gennaio 2022. La serie è stata realizzata con il coordinamento di Yuko Fujimoto e con la collaborazione di CBC Television Co., la prima emittente commerciale. Al centro, spirito di avventura, senso del dovere e attenzione alla dimensione spirituale. Dal pescatore, alla sacerdotessa, dai giovani lottatori di sumo, alla ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Il Paese del Sol Levante raccontato da Diario Giapponese, serie documentaria in sei puntate in onda su Explorer HD… - Narrator_JA : @Giuls_blurose @AlyTheKitten devo trovare questo benedetto torrent dell'audio giapponese,non ci si può fidare di ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Diario Giapponese

Movieplayer.it

Il Giappone è protagonista su Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su Sky canale 176, grazie alla docuserie italiana, in sei puntate da 26 minuti firmata da Davide Demichelis e Alessandro Rocca,prodotta dal Gruppo Icaro e in onda durante la seconda metà di gennaio 2022. La serie è stata realizzata ...Foto di Alessandro Rocca Il Giappone è protagonista su Explorer HD Channel , il nuovo canale, visibile su SKY canale 176 , grazie alla serie documentaria italiana, in sei puntate da 26 minuti firmata da Davide Demichelis e Alessandro Rocca, prodotta dal Gruppo Icaro e in onda durante la seconda metà di gennaio 2022. La serie è stata ...Il Giappone è protagonista su Explorer HD Channel, il nuovo canale visibile su Sky, canale 176, grazie alla docuserie italiana Diario Giapponese in sei puntate. Il Giappone è protagonista su Explorer ...Il Paese del Sol Levante raccontato da Diario Giapponese, serie documentaria in sei puntate in onda su Explorer HD Channel, SKY canale 176 ...