Cristina D’Avena | l’Ep “Nel cuore solo il calcio” esce anche in Lp

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO – “Ragazzziiii! “Nelil” in vinile é ufficialmente disponibile per il pre order in una doppia versione: LP blu autografato limited edition, acquistabile sul sito Music First, e LP nero versione classica ordinabile su tutti gli altri store”. Lo annuncia sui suoi canali social Cristina D’Avena, che pubblica cosìin Lp il suo ultimo album, “Nelil”, uscito alcuni mesi fa. Si tratta di un Ep con le migliori sigle cartoon dedicate al mondo del pallone. L'articolo L'Opinionista.