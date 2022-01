Come svuotare il cestino in Windows automaticamente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sui moderni computer troviamo dei dischi molto capienti (da 200 GB e più) che permettono di salvare molti file prima di dover agire con strumenti di pulizia. Uno degli spazi che si riempie maggiormente è sicuramente il cestino di Windows: ci buttiamo dentro di tutto senza limite e, dopo qualche mese, ci ritroviamo con Giga di spazio utile occupato dai file che abbiamo buttato durante il lavoro e lo studio. Per fortuna sulle versioni moderne di Windows possiamo svuotare il cestino di Windows automaticamente utilizzando il sensore memoria, che provvederà a cancellare da solo i file più vecchi presenti nel cestino e a recuperare spazio utile sul disco. Se abbiamo Windows 7 o vogliamo utilizzare delle alternative vi mostreremo anche quali ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sui moderni computer troviamo dei dischi molto capienti (da 200 GB e più) che permettono di salvare molti file prima di dover agire con strumenti di pulizia. Uno degli spazi che si riempie maggiormente è sicuramente ildi: ci buttiamo dentro di tutto senza limite e, dopo qualche mese, ci ritroviamo con Giga di spazio utile occupato dai file che abbiamo buttato durante il lavoro e lo studio. Per fortuna sulle versioni moderne dipossiamoildiutilizzando il sensore memoria, che provvederà a cancellare da solo i file più vecchi presenti nele a recuperare spazio utile sul disco. Se abbiamo7 o vogliamo utilizzare delle alternative vi mostreremo anche quali ...

