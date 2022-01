Chi è il padre di Davide Silvestri: “Mi ha aiutato in un periodo buio” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si conosce poco della vita del padre di Davide Silvestri. Ha raccontato di aver vissuto un periodo nero della sua vita e ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. Davide Silvestri è uno dei principali protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip il reality in onda su Canale 5. L’attore dopo una carriera iniziata a soli 17 anni, si cimenterà in una nuova avventura televisiva. La partecipazione al Grande fratello Vip. Chi è il padre di Davide Silvestri: età, lavoro, figli e vita privata Davide Silvestri è nato a Milano nel 1981, l’attore è cresciuto in una famiglia umile e di sani principi. Sin da bambino è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo.Motivo per il quale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si conosce poco della vita deldi. Ha raccontato di aver vissuto unnero della sua vita e ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo.è uno dei principali protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip il reality in onda su Canale 5. L’attore dopo una carriera iniziata a soli 17 anni, si cimenterà in una nuova avventura televisiva. La partecipazione al Grande fratello Vip. Chi è ildi: età, lavoro, figli e vita privataè nato a Milano nel 1981, l’attore è cresciuto in una famiglia umile e di sani principi. Sin da bambino è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo.Motivo per il quale ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Nell'anniversario della morte di Bettino #Craxi, la figlia ci racconta chi era il padre (e non solo..): intervist… - MaggicaPolly : @J_Devil_ @Lupetto979 @prohaska83 chissà consigliato da chi…A me andò sul cazzo pure Gerson per via di quel padre c… - CorriereCitta : Davide Silvestri, chi è il padre: età, carriera, lavoro, fratello - KatiaMorichetti : “Chi cazzo è ‘sta donna, ‘sta Maddalena che ha pigliato 35 voti?” #Quirinale2022 per mio padre - ilfoglio_it : Ecco chi è Paolo #Maddalena, votato per il #Quirinale2022 e icona web che pontifica contro le grandi banche, la fin… -