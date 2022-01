Calciomercato Cagliari | operazione chiusa con il Torino per Baselli | oggi visite e firma sul contratto

Advertising

Pall_Gonfiato : #Calciomercato - Daniele #Baselli diventerà un nuovo giocatore del #Cagliari - FilippoRubu00 : ??#Bologna, visite mediche superate per il mediano Michel #Aebischer ???? Accelerata nella giornata di ieri dopo l’op… - CalcioNews24 : #Cagliari oggi arriva #Baselli ?? - AnsaSardegna : Calcio: Cagliari, ora la prossima sfida è il calciomercato. In arrivo Baselli, sosta Nazionale utile per svuotare i… - forzaroma : Roma, #Diawara offerto anche in Italia: Cagliari e Sampdoria su di lui #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo- Torino: intesa totale per Baselli. Oggi le visite mediche e poi la firma del contratto Ile Walter Mazzarri sono pronti a riabbracciare un nuovo giocatore. Oggi è il giorno di Daniele Baselli in Sardegna. Il centrocampista è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto ...E sul cammino delle Aquile ad oggi le partite dal peso specifico elevato, per non dire spartiacque, secondo noi saranno le due casalinghe controe Venezia in programma rispettivamente il 13 ...Tutto fatto per il centrocampista svizzero classe '97 che arriverà in Italia in prestito con obbligo di riscatto ...Ritorna la nostra rubrica sulla comparazione delle probabili formazioni della vigilia con l’undici scelto da Mazzarri: chi, tra i media, si sarà avvicinato di più? DIFESA. Lovato e Ceppitelli in panch ...