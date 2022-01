Calcio | Ufficiale | Boga passa dal Sassuolo all' Atalanta

Advertising

PadovaCalcio : Il Calcio Padova comunica che il ruolo di responsabile dell'area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova… - cascinanotizie : #Sport #calcio #serieB #Pisa #PisaSC Il giocatore arriva a titolo temporaneo con la possibilità di riscatto a favor… - NCN_it : UFFICIALE – #Inter, Simone #Inzaghi positivo al Covid - NCN_it : UFFICIALE – #Italia, i convocati di #Mancini per lo stage: ci sono #Meret, #DiLorenzo e #Insigne. Torna #Balotelli… - Luxgraph : Sassuolo, ufficiale Boga all'Atalanta: prestito con obbligo di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ufficiale

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. 'FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal ...La FIGC ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per lo stage che si terrà a Coverciano dal 26 al 28 gennaio, in vista dei playoff di fine marzo nei quali l'Italia si giocherà la qualificazione ...La FIGC ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per lo stage che si terrà a Coverciano dal 26 al 28 gennaio, in vista dei playoff di fine marzo nei quali l'Italia si giocherà la qualificazione ...Mancava solo l'ufficialità, in una settimana di mercato che si prospetta scoppiettante per i gialloblù. Il club dei fratelli Langella ufficializza l'ingaggio del portiere ...