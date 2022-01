Banche popolari | a sette anni dalla riforma la crisi non è finita Pulizie per migliorare i bilanci aspettando le nuove aggregazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono passatidellevoluta da Matteo Renzi. E ancora non si vede la fine del tunnel per ledel territorio che recentemente hanno ceduto 90 milioni di crediti a rischio attraverso la Luigi Luzzatti, società appositamente creata per ripulire idel sistema di credito più vicino alla realtà locale. Con buona pace dei piccoli risparmiatori che hanno investito e perso gran parte del loro capitale come testimoniano centinaia di cause ancora in corso. “Negli ultimi duec’è stato un susseguirsi di operazioni di pulizia digrazie anche alla garanzia pubblica delle Gacs – spiega Renato Limuti, responsabile Credit Portfolio Advisory di Alantra in Italia– nelle ultime settimane del 2021 ...