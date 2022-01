Australian Open 2022, Stefanos Tsitsipas piega Fritz in 5 set e sfiderá Jannik Sinner ai quarti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con cuore e grinta. Al termine di una vera e propria maratona, Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking) si è imposto contro l’americano Taylor Fritz (n.22 ATP) per 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Un successo in rimonta per l’ellenico che, pur non al meglio della condizione per via dell’intervento chirurgico al gomito che ha caratterizzato la pre-season, l’ha spuntata con le sue attuali risorse a disposizione. Ha di che rammaricarsi Fritz per come aveva impostato il match ed essendosi trovato in due occasioni in vantaggio di un set. Tuttavia, in questa circostanza, si è vista la differenza tra un ottimo giocatore e un grande tennista. Sarà quindi Tsitsipas ad affrontare Jannik ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con cuore e grinta. Al termine di una vera e propria maratona,(n.4 del ranking) si è imposto contro l’americano Taylor(n.22 ATP) per 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 nel match valido per gli ottavi di finale degli. Un successo in rimonta per l’ellenico che, pur non al meglio della condizione per via dell’intervento chirurgico al gomito che ha caratterizzato la pre-season, l’ha spuntata con le sue attuali risorse a disposizione. Ha di che rammaricarsiper come aveva impostato il match ed essendosi trovato in due occasioni in vantaggio di un set. Tuttavia, in questa circostanza, si è vista la differenza tra un ottimo giocatore e un grande tennista. Sarà quindiad affrontare...

