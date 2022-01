Australian Open 2022, Jannik Sinner: “Importante vincere il primo set. Sono cresciuto come giocatore e come persona” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open 2022 di tennis: l’azzurro nella mattinata italiana batte il padrone di casa Australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 6-4 ed ora attende il vincente della sfida tra Fritz e Tsitsipas per sapere chi affronterà tra due giorni. Queste le sue parole a fine partita. L’azzurro parla del primo set, il più combattuto con De Minaur: “All’inizio ha avuto più chance di break di me, poi ho provato a spingere un po’ di più al servizio, soprattutto nel primo punto del tie-break, ha fatto la differenza vincerlo. Ho iniziato ad avere più fiducia, ho cercato di muoverlo di più e non è facile contro Alex De Minaur“. Nonostante sia disturbato da un farfalla, l’azzurro continua: ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)si qualifica ai quarti di finale deglidi tennis: l’azzurro nella mattinata italiana batte il padrone di casao Alex De Minaur con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 6-4 ed ora attende il vincente della sfida tra Fritz e Tsitsipas per sapere chi affronterà tra due giorni. Queste le sue parole a fine partita. L’azzurro parla delset, il più combattuto con De Minaur: “All’inizio ha avuto più chance di break di me, poi ho provato a spingere un po’ di più al servizio, soprattutto nelpunto del tie-break, ha fatto la differenza vincerlo. Ho iniziato ad avere più fiducia, ho cercato di muoverlo di più e non è facile contro Alex De Minaur“. Nonostante sia disturbato da un farfalla, l’azzurro continua: ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - zazoomblog : Australian Open 2022 Jannik Sinner: “Importante vincere il primo set. Sono cresciuto come giocatore e come persona”… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Sulla Rod Laver Arena di Melbourne l… -