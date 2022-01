Alfa Romeo - La Tonale sarà svelata l'8 febbraio - VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) ufficiale: mancano solo due settimane alla presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Tonale. La Casa di Arese ha svelato data e orario per l'anteprima mondiale della sua nuova Suv media, che debutterà online (e ad Arese) alle 15 di martedì 8 febbraio 2022 in un evento chiamato "La Metamorfosi". Quattro mesi dopo, a giugno, arriverà nelle concessionarie, come promesso lo scorso anno dall'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato. Una vera metamorfosi. La Tonale avrà un'importanza cruciale per l'Alfa Romeo. Perché andrà a posizionarsi in un segmento cruciale per il mercato europeo - e quindi punta a fare numeri ben più elevati rispetto a quelli di Giulia e Stelvio -, ma anche perché porterà per la prima volta nella gamma di Arese dei motori ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) ufficiale: mancano solo due settimane alla presentazione ufficiale della nuova. La Casa di Arese ha svelato data e orario per l'anteprima mondiale della sua nuova Suv media, che debutterà online (e ad Arese) alle 15 di martedì 82022 in un evento chiamato "La Metamorfosi". Quattro mesi dopo, a giugno, arriverà nelle concessionarie, come promesso lo scorso anno dall'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato. Una vera metamorfosi. Laavrà un'importanza cruciale per l'. Perché andrà a posizionarsi in un segmento cruciale per il mercato europeo - e quindi punta a fare numeri ben più elevati rispetto a quelli di Giulia e Stelvio -, ma anche perché porterà per la prima volta nella gamma di Arese dei motori ...

Advertising

alfa_romeo : Let “La Metamorfosi” begin. Save the date: - marcotravaglio : AMATO E LE PROVE D'AMORE Nel 1986-’87 l’Iri vende l’Alfa Romeo. Si fanno avanti la Fiat e, con un’offerta molto più… - _moss_moss_ : RT @rustywhoo: Alfa Romeo to Giovinazzi - ClaudioRoasio : @fiat @Alfa_Romeo @ScuderiaFerrari fantastico la panda pesa 800 kg 0 100 in 5 secondi - Sgommo : Alfa Romeo Tonale: prima mondiale confermata -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale: presentazione confermata per l'8 febbraio di Alessio Salome 24/01/2022, 15:23 È finalmente ufficiale: l'attesissimo Alfa Romeo Tonale sarà presentato l' 8 febbraio alle 15:00 attraverso un evento online chiamato World Premier di Tonale - "La Metamorfosi" . Recentemente, una serie di prototipi completamente ...

Alfa Romeo Tonale - La Tonale sarà svelata l'8 febbraio ufficiale: mancano solo due settimane alla presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Tonale . La Casa di Arese ha svelato data e orario per l'anteprima mondiale della sua nuova Suv media, che debutterà online (e ad Arese) alle 15 di martedì 8 febbraio 2022 in un evento ...

A bordo della Stelvio Gt Junior, nel salotto buono di casa Alfa Romeo TGCOM Alfa Romeo Tonale: annunciata la data di presentazione ufficiale del SUV Alfa Romeo ha appena annunciato la data di presentazione ufficiale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il futuro C-SUV della casa italiana, infatti, verrà svelato il prossimo 8 febbraio 2022 con un evento di ...

Alfa Romeo Tonale, il reveal in diretta streaming il prossimo 8 febbraio In diretta streaming la presentazione mondiale di Alfa Romeo Tonale, il nuovo SUV compatto italiano che affianca Stelvio. Orari, come seguire la diretta ...

di Alessio Salome 24/01/2022, 15:23 È finalmente ufficiale: l'attesissimoTonale sarà presentato l' 8 febbraio alle 15:00 attraverso un evento online chiamato World Premier di Tonale - "La Metamorfosi" . Recentemente, una serie di prototipi completamente ...ufficiale: mancano solo due settimane alla presentazione ufficiale della nuovaTonale . La Casa di Arese ha svelato data e orario per l'anteprima mondiale della sua nuova Suv media, che debutterà online (e ad Arese) alle 15 di martedì 8 febbraio 2022 in un evento ...Alfa Romeo ha appena annunciato la data di presentazione ufficiale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il futuro C-SUV della casa italiana, infatti, verrà svelato il prossimo 8 febbraio 2022 con un evento di ...In diretta streaming la presentazione mondiale di Alfa Romeo Tonale, il nuovo SUV compatto italiano che affianca Stelvio. Orari, come seguire la diretta ...