Addio a Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio X (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ostia – Si è spento a 74 anni Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio X. Vizzani è stato alla guida del Palazzo del Governatorato dal 2008 al 2013, con la coalizione di centrodestra, durante il mandato di Gianni Alemanno. L’ex presidente, che abitava a Casal Palocco, soffriva da tempo di una grave malattia. “A nome di tutta la giunta e di tutto lo staff del Municipio X esprimo il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”, ha detto Mario Falconi, attuale presidente del Municipio X. “Ne ricorderemo la sua profonda dedizione all’impegno politico per il nostro territorio e la sua lealtà nel confronto. Che il suo esempio possa essere di ispirazione per chiunque voglia dedicarsi alla cosa pubblica con spirito leale e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ostia – Si è spento a 74 anni, exdelX.è stato alla guida del Palazzo del Governatorato dal 2008 al 2013, con la coalizione di centrodestra, durante il mandato di Gianni Alemanno. L’ex, che abitava a Casal Palocco, soffriva da tempo di una grave malattia. “A nome di tutta la giunta e di tutto lo staff delX esprimo il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”, ha detto Mario Falconi, attualedelX. “Ne ricorderemo la sua profonda dedizione all’impegno politico per il nostro territorio e la sua lealtà nel confronto. Che il suo esempio possa essere di ispirazione per chiunque voglia dedicarsi alla cosa pubblica con spirito leale e ...

