Adani | “Sto guardando Catanzaro-Palermo e in due minuti ci sono state più emozioni di Milan-Juventus”

Lele Adani, parlando alla Bobo Tv, ha scherzato sullo scarso spettacolo offerto dal big match Milan-Juventus di ieri sera, paragonandolo al match di Serie C tra Catanzaro e Palermo. Ecco le sue parole: "Sto guardando Catanzaro-Palermo di Serie C per l'esordio in panchina di mister Silvio Baldini. In due minuti c'è già stato un palo, quindi ci sono sicuramente già state più emozioni dell'intera Milan-Juve di ieri sera."

