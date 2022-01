17esima giornata Basket Serie A 2021 22 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Complice il riposo forzato dell’Olimpia Milano, ferma per il Covid, la Virtus Bologna raggiunge i meneghini in testa alla classifica dopo la/22. I campioni d’Italia si sono infatti imposti a Brindisi(83-76). Nelle altre gare, Tortona vince in casa della Fortitudo(74-92) agganciando al terzo posto Trieste, Trento e Brescia: L’ Allianz batte Pesaro(89-78), l’Aquila ha la meglio su Napoli(85-72), mentre le Rondinelle liquidano Sassari(97-86). Bene anche Cremona./22: i risultati BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA 76-83 CREMONA-VENEZIA 85-82 TRIESTE-VL PESARO 89-78 TRENTO-NAPOLI 85-72 FORTITUDO BOLOGNA-DERTHONA 74-92 BRESCIA-DINAMO ...