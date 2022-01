Volley, Superlega 2021/2022: Cisterna batte Taranto 3-1 in rimonta (Di domenica 23 gennaio 2022) La Top Volley Cisterna batte 3-1 (22-25, 25-14, 25-23, 25-15) la Gioiella Prisma Taranto nella sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I pugliesi di coach Di Pinto iniziano alla grande aggiudicandosi il primo set, ma crollano nel secondo facendo rientrare in partita i padroni di casa. Nel terzo parziale poi arriva l’infortunio di Falaschi, che interrompe il ritmo di Taranto e favorisce la rimonta vincente di Cisterna. La squadra di Soli, trascinata dai 21 punti di Dirlic, conquista così tre punti importanti in ottica salvezza, mentre i tarantini dovranno rifarsi nelle prossime sfide. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) La Top3-1 (22-25, 25-14, 25-23, 25-15) la Gioiella Prismanella sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato didimaschile. I pugliesi di coach Di Pinto iniziano alla grande aggiudicandosi il primo set, ma crollano nel secondo facendo rientrare in partita i padroni di casa. Nel terzo parziale poi arriva l’infortunio di Falaschi, che interrompe il ritmo die favorisce lavincente di. La squadra di Soli, trascinata dai 21 punti di Dirlic, conquista così tre punti importanti in ottica salvezza, mentre i tarantini dovranno rifarsi nelle prossime sfide. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #Superlega 2021/2022: #Cisterna batte #Taranto in rimonta al quarto set - pilloledivolley : 24ª RS: nella prima sfida della domenica Cisterna s’impone su Taranto per 3-1 (Dirlic MVP) e con i 3 punti guadagna… - topvolley1972 : #CisternaTaranto Vittoriaaaaaaaaaaa! Dopo un mese senza partite la Top Volley piazza una vittoria importantissima d… - topvolley1972 : #CisternaTaranto Cisterna porta a casa il terzo set! 25-23 il parziale per i ragazzi di coach Soli #Topvolley50… - trentinovolley : ???| BLM GROUP ARENA ? Due partite di massima serie di pallavolo (maschile e femminile) in scena a distanza di cinqu… -