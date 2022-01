Vertice del Centrosinistra sul Colle, Riccardi in campo Ma si rafforza Draghi. Conte: "Nessun veto sul premier" (Di domenica 23 gennaio 2022) A un giorno dal primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato, nel Vertice di Centrosinistra il nome di Andrea Riccardi esce come possibile candidato della coalizione. Ma il nome di Mario Draghi esce rafforzato in vista del confronto con gli altri gruppi parlamentari. Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 gennaio 2022) A un giorno dal primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato, neldiil nome di Andreaesce come possibile candidato della coalizione. Ma il nome di Marioesceto in vista del confronto con gli altri gruppi parlamentari. Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe, Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - welikeduel : In attesa del vertice di domani, Berlusconi è già in città. #propagandalive @SabinaGuzzanti - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - SoniaLaVera : RT @ultimora_pol: #Italia #Italia È 'molto probabile' che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano… - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: Oggi vertice di mercato tra l'#Inter e #Inzaghi per il mercato: il primo nome è #Caicedo del #Genoa. ??????? [@Gazzetta_i… -