Ultime Notizie Roma del 23-01-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale Lo ha comunicato Licia ronzulli agli alleati Collegati via zoom faremo una nota condivisa con il centro-destra ha spiegato Mosca respinto come assurdità le accuse di Londra secondo cui la Russia starebbe cercando di insediare un leader filorussi in Ucraina chiediamo al Ministero degli Esteri di smetterla di diffondere assurdità ha twittato il ministro degli Esteri Russo il front-office aranciata sospetto Cary filmino sia non solo valutando un incursione militare in Ucraina manca un invasione un’occupazione in pieno per insediare governo di chi era una leadership filorussa così un comunicato nel quale si evita come futuro potenziale candidato premier di Mosca della vicina Repubblica ex Sovietica eletto deputato ...