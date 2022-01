Torino-Sassuolo, i 23 convocati di Juric: ancora out Belotti e Aina (Di domenica 23 gennaio 2022) La lista ufficiale dei convocati del Torino di Ivan Juric, per quanto riguarda il confronto con il Sassuolo, valevole per la ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022. Ben 23 giocatori granata chiamati in causa per il delicato match contro gli emiliani, con il tecnico croato che non potrà però beneficiare della presenza di Andrea Belotti e Ola Aina, infortunati e ancora out. Ci saranno invece Marko Pjaca e Josip Brekalo, i quali proveranno a far la differenza con accelerazioni e conclusioni insidiose, ovvero le specialità della casa. Di seguito tutte le scelte di Juric in vista dell’importante partita di campionato, con il sogno Europa che non è più un’utopia. convocati Torino PORTIERI – Berisha, ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) La lista ufficiale deideldi Ivan, per quanto riguarda il confronto con il, valevole per la ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022. Ben 23 giocatori granata chiamati in causa per il delicato match contro gli emiliani, con il tecnico croato che non potrà però beneficiare della presenza di Andreae Ola, infortunati eout. Ci saranno invece Marko Pjaca e Josip Brekalo, i quali proveranno a far la differenza con accelerazioni e conclusioni insidiose, ovvero le specialità della casa. Di seguito tutte le scelte diin vista dell’importante partita di campionato, con il sogno Europa che non è più un’utopia.PORTIERI – Berisha, ...

