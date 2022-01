Simeone: "Con un altro club i tifosi sarebbero stati più duri, ma..." (Di domenica 23 gennaio 2022) I Colchoneros vincono in rimonta sul Valencia per 3 - 2 trascinati dal pubblico del Wanda Metropolitano: ecco le parole del tecnico Simeone Leggi su video.gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) I Colchoneros vincono in rimonta sul Valencia per 3 - 2 trascinati dal pubblico del Wanda Metropolitano: ecco le parole del tecnico

Advertising

sickogabry : @FViola1926 @luudusan Beh dai Dusan era da mettere titolare anche a 17 anni con Simeone titolare. - puigisismo : Vorrei avere un allenatore con il culo di simeone - teo_acm : L'hanno rimontata con un culo infinito. In che squadra ha giocato il ciolla Simeone? Esatto. - quelloconlat : Se non dovessero andare in Champions come fai a esonerare Simeone con quel contratto? - mattiavalerio15 : L'Atletico Madrid è sotto 0-2 in casa con il Valencia. Una squadra più debole rispetto agli scorsi anni quella di S… -