Quirinale, il no di Salvini a Draghi: “Toglierlo dall’incarico di presidente del Consiglio sarebbe pericoloso. Sto raccogliendo rosa di nomi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul nome di Draghi i governatori della Lega Massimiliano Fedriga e Luca Zaia erano possibulisti.”Tutti i nomi sono in campo”, ha affermato entrando alla riunione della Lega il governatore del Friuli-Venazia Giulia. “Il Parlamento è sovrano e l’elezione non deve diventare un referendum non diventi un pro o contro Draghi”. Ma dopo un’ora è Matteo Salvini a sbarrare la strada per il Quirinale all’attuale presidente del Consiglio: “Togliere dall’incarico di presidente del Consiglio Draghi sarebbe pericoloso per l’Italia“. Salvini ribadisce i ringraziamenti a Silvio Berlusconi e annuncia nuovamente la sua rosa di nomi. “Sto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Sul nome dii governatori della Lega Massimiliano Fedriga e Luca Zaia erano possibulisti.”Tutti isono in campo”, ha affermato entrando alla riunione della Lega il governatore del Friuli-Venazia Giulia. “Il Parlamento è sovrano e l’elezione non deve diventare un referendum non diventi un pro o contro”. Ma dopo un’ora è Matteoa sbarrare la strada per ilall’attualedel: “Toglieredidelper l’Italia“.ribadisce i ringraziamenti a Silvio Berlusconi e annuncia nuovamente la suadi. “Sto ...

