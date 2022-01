Pergolettese-Sudtirol, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Pergolettese-Sudtirol, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la ventitreesima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Prima in classifica con 42 punti, a più due sul Padova di Massimo Pavanel e reduce dalla mancata disputa dei match contro Virtus Verona e Triestina, che verranno recuperati rispettivamente mercoledì 9 febbraio e mercoledì 26 gennaio, la Sudtirol di Ivan Javor?i? va a fare visita, in quel di Crema, in occasione della ventitreesima giornata di campionato nel girone A di Serie C, alla Pergolettese di Stefano Lucchini che, quattordicesima in graduatoria con 22 punti, a più uno sulla zona playout, giunge all’appuntamento con la prima della classe dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus U23 di Lamberto Zauli. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la ventitreesima giornata di campionato nel girone A diC. Prima in classifica con 42 punti, a più due sul Padova di Massimo Pavanel e reduce dalla mancata disputa dei match contro Virtus Verona e Triestina, che verranno recuperati rispettivamente mercoledì 9 febbraio e mercoledì 26 gennaio, ladi Ivan Javor?i? va a fare visita, in quel di Crema, in occasione della ventitreesima giornata di campionato nel girone A diC, alladi Stefano Lucchini che, quattordicesima in graduatoria con 22 punti, a più uno sulla zona playout, giunge all’appuntamento con la prima della classe dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus U23 di Lamberto Zauli. ...

