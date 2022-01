Niente gol e poche emozioni a San Siro | Milan-Juve 0-0

(Di domenica 23 gennaio 2022)O (ITALPRESS) – Il giusto pareggio senza reti di Sanracconta di una partita tirata e ad alta intensità, doventus si rendono protagoniste di prove attente, anche se poco propositive dal punto di vista offensivo. La sfida si chiude così a reti bianche. Un pareggio con il quale ilsi porta in seconda posizione a quota 49, al pari del Napoli, “scendendo” a 4 lunghezze dalla capolista Inter, che ha però una partita in meno. Lantus rimane invece quinta con 42 punti, a una lunghezza di ritardo dall'Atalanta, con i bergamaschi che hanno disputato una gara in meno. La prima opportunità è per gli ospiti e arriva al 12?, quando Cuadrado salta un uomo e si accentra sul sinistro calciando poi dal limite, ma la palla termina a lato. Gli uomini di Pioli rispondono al ...

