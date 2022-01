Napoli | Insigne mette nel mirino Hamsik | Mertens è imprendibile

(Di domenica 23 gennaio 2022) Una delle tante belle notizie del pomeriggio delè Lorenzo. Il capitano torna in campo dopo un periodo di stop, segna e fa capire che non solo l’infortunio è alle spalle, ma Toronto è veramente solo il...

OptaPaolo : 115 - Lorenzo Insigne ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marca… - CB_Ignoranza : Lorenzo Insigne è arrivato a quota 115 gol con il Napoli, portandosi al terzo posto nella classifica all-time del c… - claudioruss : Lorenzo #Insigne eguaglia Diego Armando #Maradona a quota 115 gol con la maglia del #Napoli #NapoliSalernitana - mojitaaaaaa : RT @coldblackarrow: wow il Napoli Twitter è in disaccordo sulla scelta di Insigne. Adesso vi dirò una cosa pazzesca... potete sopravvivere… - coldblackarrow : wow il Napoli Twitter è in disaccordo sulla scelta di Insigne. Adesso vi dirò una cosa pazzesca... potete sopravvi… -

(N)(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo (76' Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (76' Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (64' Politano); Lozano (46'), Zielinski, Elmas; Mertens ...Vincenzo Pisacane, procuratore di alcuni calciatori, tra cui il capitano del, ha postato una storia su Instagram proprio perInsigne raggiunge Maradona, è nella storia del Napoli: 4-1 dal dischetto, Salernitana in 10. (TUTTO mercato WEB) Il calciatore belga ha parlato al termine della gara Napoli-Salernitana: "Insigne ...Dilagano Napoli e Roma che rifilano quattro reti a Salernitana ed Empoli. Vittoria pesante in chiave salvezza per lo Spezia che si impone di misura sulla Sampdoria. Pareggiano 1 a 1 Cagliari- Fiorenti ...