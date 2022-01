Matteo Berrettini la solidità

(Di domenica 23 gennaio 2022) . Il tennista romano sta facendo diventare una formalità raggiungere i quarti di finale degli Slam. E ai quarti di finale degli Australian Open, è la quarta volta consecutiva che raggiunge i quarti di finale di uno Slam. Ha battuto in tre set lo spagnolo Carreno Busta un avversario comunque non semplice, bisogna batterlo., che diventerà numero 6 del mondo superando Rublev, è ormai un tennista solido. Molto solido. Difficile da battere. Ha un servizio potente e affidabile e un dritto devastante. Ha un livello medio altissimo. È forte dal punto di vista caratteriale. Ormai il tennis italiano ha cambiato volto. È finito il tempo dei giocatori talentuosi ma incostanti.è invece un tennista costante, con un livello medio altissimo. Lo stesso vale per Sinner. Anche Sonego, sia pure pur debole, è molto serio e affidabile sul ...

Matteo Berrettini accede per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-4 7-6 6-4 (con 28 ace) e si accomoda ai quarti di finale dell'Australian Open. È il primo italiano nella storia del tennis maschile ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam.