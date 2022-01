Intervista a Roberto Formigoni: "Con Casini ci sono solo i giornaloni" (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamo la certezza che oggi ci sarà l'eletto, le dico anche il cognome: Bianca". Inizia all'insegna dell'ironia l'Intervista di Affaritaliani.it a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia sul Quirinale. Sembra che la sfida sia tra Draghi e Casini, chi verrà eletto? "Nessuno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamo la certezza che oggi ci sarà l'eletto, le dico anche il cognome: Bianca". Inizia all'insegna dell'ironia l'di Affaritaliani.it a, ex presidente della Regione Lombardia sul Quirinale. Sembra che la sfida sia tra Draghi e, chi verrà eletto? "Nessuno... Segui su affaritaliani.it

Advertising

LumsaNews : Il politologo Roberto D'Alimonte in un'intervista a Lumsanews ha commentato l'inizio dei giochi per l'elezione del… - orvietonews : Intervista doppia a Roberto Palladino e Renato Chioma, segretario e vice segretario dell'Orvieto FC: Nelle società… - GrattoDanny : RT @Luca_Borromeo: Leggi la mia #intervista, realizzata assieme al #collega @Royescort, con l'#amico #MattiaPagliarulo per il #famoso sito… - Emycaiazzo22 : RT @WittyTV: “Ho avuto la fortuna di riceverne tante…” Roberto Baggio ci racconta di uno scambio di lettere molto importante per lui! Senti… - roberto_ave : RT @fdragoni: Oggi @LaVeritaWeb intervista con @massimogara -