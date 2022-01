Il vaccino a 15 anni e poi il malore: «Mio figlio in preda a dolori dopo la seconda dose. Tenuto al pronto soccorso per 21 ore» (Di domenica 23 gennaio 2022) «Per quasi 24 ore la mia famiglia è stata praticamente ostaggio del pronto soccorso, senza la possibilità di uscire neanche per recuperare delle monetine in auto e senza che nessuno si degnasse di farci sapere qualcosa». A raccontare quella che per 21 ore è stata un’odissea è il padre di un 15enne che lunedì scorso ha avuto bisogno… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022) «Per quasi 24 ore la mia famiglia è stata praticamente ostaggio del, senza la possibilità di uscire neanche per recuperare delle monetine in auto e senza che nessuno si degnasse di farci sapere qualcosa». A raccontare quella che per 21 ore è stata un’odissea è il padre di un 15enne che lunedì scorso ha avuto bisogno… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

