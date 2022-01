Golf, PGA Tour: Barjon ed Hodges leader del The American Express ad un round dal termine. Francesco Molinari splendido quinto (Di domenica 23 gennaio 2022) I Golfisti del PGA Tour mettono alle spalle anche il terzo round del The American Express (montepremi 7,6 milioni di dollari). L’evento, nato nel lontano 1960, si snoda su tre percorsi par 72 differenti, siti nella ridente città resort di La Quinta (California, Stati Uniti). Anche quest’oggi i partecipanti si sono sparpagliati in egual misura su Stadium Course, Nicklaus Tournament Course, e La Quinta Country Club. Al momento guidano la leaderboard il francese Paul Barjon e l’Americano Lee Hodges. I battistrada chiudono il terzo giro raggiungendo score complessivo di -18 (198 colpi) e vantano una lunghezza di margine sul più immediato degli inseguitori che porta il nome dello statunitense Tom Hoge. Superbo il feeling di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Iisti del PGAmettono alle spalle anche il terzodel The(montepremi 7,6 milioni di dollari). L’evento, nato nel lontano 1960, si snoda su tre percorsi par 72 differenti, siti nella ridente città resort di La Quinta (California, Stati Uniti). Anche quest’oggi i partecipanti si sono sparpagliati in egual misura su Stadium Course, Nicklausnament Course, e La Quinta Country Club. Al momento guidano laboard il francese Paule l’o Lee. I battistrada chiudono il terzo giro raggiungendo score complessivo di -18 (198 colpi) e vantano una lunghezza di margine sul più immediato degli inseguitori che porta il nome dello statunitense Tom Hoge. Superbo il feeling di ...

