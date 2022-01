Gigi Bici | un altro uomo a bordo della sua auto quando era già stato ucciso

Advertising

L'immagine risale alle 10.44 dell'8 novembre, quando probabilmente '' era già stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia destra (come è emerso dall'autopsia effettuata venerdì all'...PAVIA. Spunta un'altra persona nell'indagine sull'omicidio di Luigi Criscuolo, il 60enne di Pavia conosciuto da tutti in città come "" per aver gestito a lungo un negozio per la rivendita e la manutenzione di biciclette. Le telecamere di sorveglianza, installate al cimitero della frazione Calignano di Cura Carpignano (...C'è un'altra persona coinvolta nell'omicidio di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici per via dell'attività che aveva gestito a lungo a Pavia. Le telecamere ...Il sistema di sorveglianza ha ripreso la Polo dell’ex commerciante di biciclette, il giorno della sua scomparsa, con al volante un individuo tra i 40 e i 50 anni, con maglietta rossa e guanti bianchi ...