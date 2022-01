Florenzi: “Roma mi manca. Ho capito di dover andare via quando mi hanno detto che non servivano più eroi per i tifosi” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Roma sicuramente mi manca perché è parte di me”. Alessandro Florenzi, durante un’intervista ai microfoni di Dazn sulla sua avventura in rossonero, ha dedicato qualche parola anche alla sua ex squadra. “E’ stata, è e sarà sempre la squadra che ho tifato fin da bambino e per cui ho dato tutto. Il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma – ha aggiunto il 30enne – . Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno. L’ho fatto cercando di dare meno problemi possibili e comportandomi da professionista esemplare. L’ho accettato e ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “sicuramente miperché è parte di me”. Alessandro, durante un’intervista ai microfoni di Dazn sulla sua avventura in rossonero, ha dedicato qualche parola anche alla sua ex squadra. “E’ stata, è e sarà sempre la squadra che ho tifato fin da bambino e per cui ho dato tutto. Il momento in cui hoche le nostre strade si stavano separando èmiche nonpiù gliper idella– ha aggiunto il 30enne – . Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e hoche era il mio turno. L’ho fatto cercando di dare meno problemi possibili e comportandomi da professionista esemplare. L’ho accettato e ...

