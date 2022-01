E' morto il ragazzo caduto dal tetto della scuola (Di domenica 23 gennaio 2022) Firenze, 23 gennaio 2022 - Non ce l'ha fatta Roberto Frezza, il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla tettoia ... Leggi su lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Firenze, 23 gennaio 2022 - Non ce l'ha fatta Roberto Frezza, il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dallaia ...

