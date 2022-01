Colle, "Mattarella in pole, Casini-Casellati... Draghi? Ha perso autorevolezza" (Di domenica 23 gennaio 2022) "Va in scena una sceneggiata siciliana con Sergio Mattarella, grande Gattopardo, a Palermo e gli scatoloni al Quirinale". Luigi Bisignani commenta con Affaritaliani.it la partita dell'elezioni del presidente della Repubblica, alla vigilia dell'inizio delle votazioni a Montecitorio e all'indomani della rinuncia di Silvio Berlusconi. "Mattarella è sempre il candidato più... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 gennaio 2022) "Va in scena una sceneggiata siciliana con Sergio, grande Gattopardo, a Palermo e gli scatoloni al Quirinale". Luigi Bisignani commenta con Affaritaliani.it la partita dell'elezioni del presidente della Repubblica, alla vigilia dell'inizio delle votazioni a Montecitorio e all'indomani della rinuncia di Silvio Berlusconi. "è sempre il candidato più... Segui su affaritaliani.it

flazia24 : RT @cjmimun: Al Bano, pronto a cantare inno sotto Colle per convincere Mattarella - MinnieMinerva2 : la bolletta del gas aumenti del 41,8%; la bolletta dell’elettricità aumenti del 55%. Ma la maggior parte degli it… - UnGuarda : @EmilioBerettaF1 Si vede che non sai di cosa stai parlando. CL e Riccardi sono agli antipodi; al Colle c’è già un cattolico (Mattarella) - flamanc24 : RT @cjmimun: Al Bano, pronto a cantare inno sotto Colle per convincere Mattarella - Ahasveron : @SkyTG24 Continuiamo con le sceneggiate per la pertinizzazione di mattarella, ma allora è proprio vero che c'è il d… -