Coiffeur ed estetiste | il lavoro nero rischia di incidere per il 30% C' è chi intravvede una soluzione affittando poltrone e cabine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coiffeur estetiste

Corriere Adriatico

Parrucchieri e barbieri hanno subito una flessione del 22,5% e ledel 29%. Ma se il settore chiede a gran voce più controlli dall'altra s'interroga su come intervenire per limitare il ......Regione Toscana per la qualifica professionale e la specializzazione di parrucchieri ed. "... Una formazione che non si limita solo a quella del mestiere dima anche ad altri aspetti e ...PESARO - Associazioni e professionisti del settore non hanno dubbi: l’imposizione del Green pass agli acconciatori e alle estetiste favorirà sicuramente l’abusivismo e il lavoro ...IL FOCUSPESARO Associazioni e professionisti del settore non hanno dubbi: l'imposizione del Green pass agli acconciatori e alle estetiste favorirà sicuramente l'abusivismo e il lavoro in nero.