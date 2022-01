Cagliari Fiorentina 1-0 LIVE: Joao Pedro porta in vantaggio i rossoblù (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Fiorentina 1-0 MOVIOLA L’arbitro fischia l’inizio, partiti! 1? Fiorentina vicino al vantaggio – Piatek serve Bonaventura a centro area che tutto solo spara in bocca a Radunovic dopo appena 10? secondi. 4? Joao Pedro grazia la viola – Retropassaggio folle di Biraghi che pesca Joao Pedro solo davanti a Terraciano: il numero 10 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA L’arbitro fischia l’inizio, partiti! 1?vicino al– Piatek serve Bonaventura a centro area che tutto solo spara in bocca a Radunovic dopo appena 10? secondi. 4?grazia la viola – Retropassaggio folle di Biraghi che pescasolo davanti a Terraciano: il numero 10 ...

