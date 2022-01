Britt Baker: “Io e Adam Cole abbiamo aspettato il momento giusto per comparire come coppia on screen” (Di domenica 23 gennaio 2022) La coppia tra Adam Cole e Britt Baker è una delle più celebri e consolidate nel panorama mondiale del Wrestling tuttavia i due fino ad un paio di settimane fa non avevano mai avuto modo di comparire insieme on screen. La DMD, ospite al My Mom’s Basement by Robbie Fox, ha detto che non vedeva l’ora di stare al fianco di Cole anche a Dynamite ed ha svelato di chi è stata l’idea del bacio in diretta tra i due. Le parole di Britt Baker La campionessa femminile ha rivelato che, nonostante lei e Cole non vedessero l’ora di poter lavorare insieme on screen, hanno voluto saggiamente aspettare che si creasse la circostanza giusta in modo tale da non forzare le cose. Per quanto ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 23 gennaio 2022) Latraè una delle più celebri e consolidate nel panorama mondiale del Wrestling tuttavia i due fino ad un paio di settimane fa non avevano mai avuto modo diinsieme on. La DMD, ospite al My Mom’s Basement by Robbie Fox, ha detto che non vedeva l’ora di stare al fianco dianche a Dynamite ed ha svelato di chi è stata l’idea del bacio in diretta tra i due. Le parole diLa campionessa femminile ha rivelato che, nonostante lei enon vedessero l’ora di poter lavorare insieme on, hanno voluto saggiamente aspettare che si creasse la circostanza giusta in modo tale da non forzare le cose. Per quanto ...

