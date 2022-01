Bonaccini | ' Le nostre scelte per evitare che la pandemia da sanitaria diventi burocratica'

(Di domenica 23 gennaio 2022) Bene la lotta al Covid e le restrizioni soprattutto per i no - vax. Ma bisognail pantano burocratico. 'Vaccinarsi è importante. Oltre 3 milioni e 700mila sono già con il booster. I non ...

Advertising

tax_tweet : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini nostre

Globalist.it

Questi i numeri che il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, ha riepilogato intervenendo a Domenica in, chiarendo le misure di sperimentazione di auto test adottate dalla ...... che deve essere garantito a tutti: si tratta di una priorità irrinunciabile dellepolitiche abitative - sottolinea- . Lo è ancora di più in questo periodo di pandemia, che ha ...Il presidente della Regione Emilia Romagna: "I non vaccinati sono meno di 300mila e nei reparti di terapia intensiva 2 su 3 sono non vaccinati, c'è poco da fare e la scienza non è democratica" ...S. POSSIDONIO Due palazzine Acer, l’una a Mirandola e l’altra a San Possidonio, per un totale di 36 alloggi e un intervento di 6,5 milioni (gran parte della Regione), sono state inaugurate ieri dal pr ...