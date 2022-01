Amici, lite furiosa tra due insegnanti: volano stracci nella scuola di Maria (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora scintille all’interno della scuola di “Amici”, dove di recente è andato in scena uno scontro tra due professori. Ecco i dettagli Nonostante siano proprio loro a dover dare il buon esempio agli allievi, talvolta anche i professori perdono la pazienza regalando al pubblico accese litigate. Questo è avvenuto proprio di recente, ovvero durante le riprese dell’ultimo appuntamento andato in onda fin qui. Maria De Filippi (Instagram)La strada che porterà al vincitore di questa edizione è ancora molto lunga. Per il momento infatti, ci troviamo nella fase in cui vengono selezionati i migliori studenti, i quali in seguito si sfideranno nell’attesissimo serale. Come accennato poc’anzi tuttavia, nel talent show condotto dalla De Filippi spesso e volentieri a scontrarsi sono proprio gli ... Leggi su topicnews (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora scintille all’interno delladi “”, dove di recente è andato in scena uno scontro tra due professori. Ecco i dettagli Nonostante siano proprio loro a dover dare il buon esempio agli allievi, talvolta anche i professori perdono la pazienza regalando al pubblico accese litigate. Questo è avvenuto proprio di recente, ovvero durante le riprese dell’ultimo appuntamento andato in onda fin qui.De Filippi (Instagram)La strada che porterà al vincitore di questa edizione è ancora molto lunga. Per il momento infatti, ci troviamofase in cui vengono selezionati i migliori studenti, i quali in seguito si sfideranno nell’attesissimo serale. Come accennato poc’anzi tuttavia, nel talent show condotto dalla De Filippi spesso e volentieri a scontrarsi sono proprio gli ...

