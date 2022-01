Traffico Roma del 22-01-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in queste ore sulle strade dicircolazione scorrevole su Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo in città possibili disagi per una manifestazione dalle 10 e le 14 in Piazza dei Santi Apostoli e altra manifestazione dalle 18 in Piazza di Porta San Giovanni divieto di transito sulla panoramica fino alle 12 per lavori di pulitura tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di quest’ultimo è chiuso dalle 7 alle 18 in Piazzale Caduti della Montagnola Per lo svolgimento della manifestazione passeggiando con noi resta l’altra pressione per la presenza di polveri sottili fino a domenica 23 gennaio vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti nella fascia verde 19:30 20:30 ti fermano moto e motorini Euro 0 1 auto a ...