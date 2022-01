Sofia Goggia torna a vincere in Coppa del Mondo a Cortina: “Incredibile, lunedì scorso non camminavo” (Di sabato 22 gennaio 2022) Sofia Goggia si rialza dalla caduta dello scorso fine settimana e porta a casa la 17esima vittoria in carriera e la sesta stagionale sull’Olimpya delle Tofane, a Cortina. Si conferma così al dominatrice della discesa libera in Coppa del Mondo. La gara è stata accorciata causa vento, ma le condizioni non hanno fermato la campionessa bergamasca, capace di battere l’austriaca Ramona Siebenhofer e la ceca Ester Ledecká. Fuori dalla prime dieci le altre azzurre. Federica Brignone, che aveva vinto ad Altenmarkt-Zauchensee, chiude la gara lontana dal podio, 17esima. “È stata una discesa Incredibile, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i piedi, ho preso delle folate laterali incredibili. Con tutto quello che ho combinato oggi, vedere la luce verde del primo posto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022)si rialza dalla caduta dellofine settimana e porta a casa la 17esima vittoria in carriera e la sesta stagionale sull’Olimpya delle Tofane, a. Si conferma così al dominatrice della discesa libera indel. La gara è stata accorciata causa vento, ma le condizioni non hanno fermato la campionessa bergamasca, capace di battere l’austriaca Ramona Siebenhofer e la ceca Ester Ledecká. Fuori dalla prime dieci le altre azzurre. Federica Brignone, che aveva vinto ad Altenmarkt-Zauchensee, chiude la gara lontana dal podio, 17esima. “È stata una discesa, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i piedi, ho preso delle folate laterali incredibili. Con tutto quello che ho combinato oggi, vedere la luce verde del primo posto al ...

Advertising

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Coninews : ?? SOFI-JET COLPISCE ANCORA ?? Con una prova al cardiopalma Sofia #Goggia si aggiudica la discesa di Cortina d'Ampez… - Reb_1997 : RT @Eurosport_IT: STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Coppa del… - NotConventionl3 : RT @fanpage: STREPITOSA SOFIA! ???????? 17° trionfo in carriera per la discesista italiana che trionfa a Cortina con la sesta vittoria di stagi… -