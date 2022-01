Silvio Berlusconi rinuncia al Quirinale | arriva la decisione dopo il confronto con i ministri e il vertice del Centrodestra

(Di sabato 22 gennaio 2022)ha deciso di terminare la sua condotta con la Strategia della graticola. Nonostante le numerose ed insistenti richieste delche pochi giorni fa si era esposto nominandolo come prima scelta per il, l’ex Cavaliere non aveva ancora sciolto la riserva fino a poche ore fa, neanche nel corso dell’incontro su zoom avvenuto nel pomeriggio, ormai a poche ore dall’inizio delle consultazioni. Ora l’ha fatto, dichiarando dire ufficialmente al. Alin videoconferenza hanno partecipatoe capigruppo di Forza Italia ed ha preceduto il brevissimo meeting delnel quale si dovrebbero tirare le fila sul nome definitivo da portate alla votazione. “Faremo proposta ...

Advertising

fattoquotidiano : BANCOMAT SILVIO La segnalazione di Bankitalia: nel 2020 versò 67mila a una 34enne affittacamere. Poi 1,1 mln al par… - welikeduel : Il nuovo messaggio di Silvio #Berlusconi per #propagandalive @sabinaguzzanti - La7tv : #la7retweet Nanni Moretti dice la sua sull'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: 'Un personaggio così squalifi… - LelloConso : RT @fanpage: Silvio #Berlusconi fa un passo indietro e ritira la sua candidatura al #Quirinale - PraesesMundi : RT @Musso___: <'Mario Draghi deve rimanere al suo posto, si completi l'opera con l'attuale governo'. Sarebbe un passaggio della nota di Sil… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

bastata l'idea di vederentrare al Quirinale da Capo di Stato per far sobbalzare tutta la sinistra radical - chic dalle proprie comode poltrone (e non solo). Tutti gli odiatori storici del Cavaliere, nel ...I nomi che circolano con maggiore insistenza sono sempre i soliti:, Mario Draghi e Sergio Mattarella per un possibile bis. Ma l'attuale inquilino del Quirinale non sembra aver ...Silvio Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell’unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E’ quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del ...Il dado è tratto: dopo un pomeriggio di riunioni, dopo l’incontro zoom con i ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, Silvio Berlusconi ha deciso di ritirarsi dalla corsa per il Quirinale. La notizia è ...