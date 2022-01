Si infetta ma rifiuta le cure e il vaccino: muore per Covid un 27enne (Di sabato 22 gennaio 2022) Covid. Il virus, purtroppo, continua a farsi sentire e a seminare il terrore anche tra i giovani del Lazio. L’ultima notizie è una vera e propria tragedia. Dopo il caso della 28enne incinta di Aprilia della giornata di ieri deceduta al Policlinico Umberto I, oggi un’altra grave perdita. Leggi anche: Roma, incinta e non vaccinata muore di Covid a soli 28 anni: nascita prematura La notizie è riporta dalla testata La Repubblica: a perdere la vita, questa volta, un ragazzo di 27 anni originario di Terracina. Anche in quest’ultimo caso, il giovane paziente non era vaccinato e, come confermano alcune indagini dell’asp di Latina, inizialmente si era anche sopporto alle cure dei medici. In particolare, stando alle notizie, aveva bisogno del caso ma non voleva saperne di indossarlo. Si era sfilato il dispositivo e si era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022). Il virus, purtroppo, continua a farsi sentire e a seminare il terrore anche tra i giovani del Lazio. L’ultima notizie è una vera e propria tragedia. Dopo il caso della 28enne incinta di Aprilia della giornata di ieri deceduta al Policlinico Umberto I, oggi un’altra grave perdita. Leggi anche: Roma, incinta e non vaccinatadia soli 28 anni: nascita prematura La notizie è riporta dalla testata La Repubblica: a perdere la vita, questa volta, un ragazzo di 27 anni originario di Terracina. Anche in quest’ultimo caso, il giovane paziente non era vaccinato e, come confermano alcune indagini dell’asp di Latina, inizialmente si era anche sopporto alledei medici. In particolare, stando alle notizie, aveva bisogno del caso ma non voleva saperne di indossarlo. Si era sfilato il dispositivo e si era ...

Ultime Notizie dalla rete : infetta rifiuta Confesso che ho vissuto - Roberto Pecchioli Strano non accorgersi che - a torto o ragione - chi rifiuta la violazione del corpo fisico è ... ma della peste dilagante nella città vinta eppure felice, un virus che non infetta il corpo ma l'anima, ...

Covid, il ’nodo’ dei rifiuti domiciliari Una persona positiva al Covid per smaltire i rifiuti può attraversare gli spazi condominiali comuni? A porre la domanda alla Usl Umbria 2 è uno spoletino che, già da oltre dieci giorni, è costretto al ...

