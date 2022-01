Serie C | 23a giornata | Entella a valanga | bene Pescara e Reggiana

(Di sabato 22 gennaio 2022)C, nelle gare delle 14.30 della 23adi campionato, tutte inerenti il gruppo B della terza, l’batte in casa il Gubbio dilagando nel punteggio finale, mentre il Teramo espugna il campo della Vis Pesaro. Il Cesena viene fermato sul pareggio dalla Viterbese al “Manuzzi”, mentre laha la meglio in casa contro la Pistoiese. Vittoria interna anche delcontro un coraggioso Montevarchi. Pareggio senza reti in Cesena-Viterbese. Così i risultati e i marcatori della sfide odierne. I risultati delle 14.30 della 23adiC girone B Cesena-Viterbese 0-0-Gubbio 4-0 Marcatori: 22? Di Cosmo (E), 40? Capello (G), 62? Magrassi (E), 73? Schenetti (E) Modena-Fermana ...

Advertising

digitalsat_it : #SkySport #SerieA 2021/22 Diretta 23a Giornata Palinsesto Telecronisti @SkySport - Andrea_c_83 : RT @digitalsat_it: #DAZN #SerieA 23a Giornata, Telecronisti @DAZN_IT - digitalsat_it : Tutta 23a Giornata di #SerieA è solo su #DAZN - digitalsat_it : #DAZN #SerieA 23a Giornata, Telecronisti @DAZN_IT - digitalsat_it : #DAZN #SerieA 23a Giornata, Palinsesto @DAZN_IT -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 23a

Sfida di alta classifica e che promette spettacolo all'Olimpico dove nel Saturday Night dellagiornata si affronteranno Lazio ed Atalanta. Per la squadra di Sarri si tratta forse dell'ultima chiamata per rientare nella corsa alla zona Champions League , visti i 7 punti di distacco dalla ...VENERDI 21 GENNAIO 2022 ore 20:45Giornata: Hellas Verona vs Bologna (diretta esclusiva) Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Federico ...Serie C, nella 23a giornata del girone B, vittorie per Entella, Reggiana, Modena e Pescara. Così risultati e marcatori di giornata.Serie C, nella 23a giornata del girone B, vittorie per Entella, Reggiana, Modena e Pescara. Così risultati e marcatori di giornata.