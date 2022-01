Serie A Femminile 2021/2022: grande sorpresa di giornata, la Juventus bloccata dalla Fiorentina per 2-2 (Di sabato 22 gennaio 2022) Prosegue con tanti gol il campionato di Serie A Femminile, 3 partite nel pomeriggio di oggi e una grande sorpresa. Vediamo i 3 risultati: Sassuolo che travolge 4-0 l’Hellas Verona. Due gol per tempo, Clelland e Orsi nel primo, Dubcova e ancora Clelland nel secondo. Vittoria in rimonta invece di Pomigliano sull’Empoli. Proprio i biancoazzuri vanno in vantaggio con Bragonzi, ma si fanno rimontare dai gol di Banusic e Della: 1-2. La sorpresa di giornata è la non vittoria della Juventus, che viene bloccata dalla Fiorentina. Viola che vanno in doppio vantaggio, con Giaciniti e l’autogol di Gama. La riprendono la Cernoia e la Caruso, ma il match finisce 2-2. Primo pareggio, e non vittoria, della Juventus ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Prosegue con tanti gol il campionato di, 3 partite nel pomeriggio di oggi e una. Vediamo i 3 risultati: Sassuolo che travolge 4-0 l’Hellas Verona. Due gol per tempo, Clelland e Orsi nel primo, Dubcova e ancora Clelland nel secondo. Vittoria in rimonta invece di Pomigliano sull’Empoli. Proprio i biancoazzuri vanno in vantaggio con Bragonzi, ma si fanno rimontare dai gol di Banusic e Della: 1-2. Ladiè la non vittoria della, che viene. Viola che vanno in doppio vantaggio, con Giaciniti e l’autogol di Gama. La riprendono la Cernoia e la Caruso, ma il match finisce 2-2. Primo pareggio, e non vittoria, della...

GiovaAlbanese : S’interrompe dopo 36 vittorie consecutive la striscia record in Serie A femminile della #JuventusWomen, l’imbattibilità però continua. - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve: pari dopo 36 vittorie, il Sassuolo vince 4-0 e si avvicina - gattusdom : @gattusdom Serie: Alfabeto al singolare femminile Come è intitolato il dipinto? Seguite i colori della tabella e i… - gattusdom : @gattusdom Serie: Alfabeto al singolare femminile 'BEATRICE' (per chi possiede la tabella dei colori, legga dall'a… - burrakan : RT @ASRomaFemminile: ?? Nessuna giocatrice ha realizzato più gol da fuori area di Benedetta Glionna in questa Serie A. La romanista ha sigla… -