“Sei stata eliminata”. Amici, arriva la notizia più brutta per l’allieva: il suo sogno finisce qui (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande attesa per la nuova puntata di ‘Amici 21’, in onda domenica 23 gennaio su Canale 5. Come ben sapete, la puntata non è in diretta ma è stata registrata qualche giorno fa e quindi gli spoiler sono sempre dietro l’angolo. Infatti, coloro che hanno assistito alla registrazione hanno diffuso alcune interessanti notizia su ciò che è successo in studio. Tra i vari fatti accaduti, c’è da segnalare soprattutto l’eliminazione di una concorrente. Il suo sogno di andare al serale si è quindi interrotto. Pochi giorni fa gli insegnanti di ‘Amici 21’ Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno avuto un durissimo scontro verbale. Lui ha detto: “A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”. Il faccia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande attesa per la nuova puntata di ‘21’, in onda domenica 23 gennaio su Canale 5. Come ben sapete, la puntata non è in diretta ma èregistrata qualche giorno fa e quindi gli spoiler sono sempre dietro l’angolo. Infatti, coloro che hanno assistito alla registrazione hanno diffuso alcune interessantisu ciò che è successo in studio. Tra i vari fatti accaduti, c’è da segnalare soprattutto l’eliminazione di una concorrente. Il suodi andare al serale si è quindi interrotto. Pochi giorni fa gli insegnanti di ‘21’ Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno avuto un durissimo scontro verbale. Lui ha detto: “A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”. Il faccia ...

Advertising

Gianfrancaiuli1 : RT @Alberto63Al: T'incontro qui dove non sei mai stata, ti riconosco senza averti vista, ti chiamo come se sapessi il nome, tu che manchi s… - Primula23244795 : RT @patrizi98471293: QUESTA PAGINA DI TWITTER RESTERÀ CHIUSA X #LUTTO È MORTA #MIRITH ERA UNA BRAVA FIGLIA EDUCATA RISPETTOSA AMICA DI… - _val_30 : RT @catiuz92: Sophie 'Tutta la casa ne diceva di peste e di crude, poi nel momento in cui sei stata 3 volte preferita ero l'unica che conti… - carlottrash : RT @catiuz92: Sophie 'Tutta la casa ne diceva di peste e di crude, poi nel momento in cui sei stata 3 volte preferita ero l'unica che conti… - LindaMenichini : RT @catiuz92: Sophie 'Tutta la casa ne diceva di peste e di crude, poi nel momento in cui sei stata 3 volte preferita ero l'unica che conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei stata Francesca Cavallin chi è, età, altezza, peso, marito, figli, malattia, vita privata e carriera E' stata lei stessa a raccontarlo in tv a Vieni da me : 'Ho avuto i miei problemi. Non l'ho mai ... Nel 2013 è la protagonista di Tutta la musica del cuore, serie televisiva in sei puntate trasmessa su ...

Inter - Venezia LIVE alle 18 STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Venezia ha vinto sei delle 25 partite di Serie A disputate contro l'... dal weekend del 27 - 28 novembre, quella nerazzurra è stata la squadra che nei maggiori cinque ...

Soleil Sorge non perdona Manila Nazzaro: “Mi hai ferita, non mi sei stata vicina” Lanostratv Omicron 2, perché la sottovariante di Omicron preoccupa: è più trasmissibile e poco rilevabile Le caratteristiche di BA.2 - questo il nome della sottovariante - allarmano gli studiosi per la sua scarsa rilevabilità e alta contagiosità. Adesso Omicron 2 sarebbe stata rilevata anche in Italia . A ...

E'lei stessa a raccontarlo in tv a Vieni da me : 'Ho avuto i miei problemi. Non l'ho mai ... Nel 2013 è la protagonista di Tutta la musica del cuore, serie televisiva inpuntate trasmessa su ...STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Venezia ha vintodelle 25 partite di Serie A disputate contro l'... dal weekend del 27 - 28 novembre, quella nerazzurra èla squadra che nei maggiori cinque ...Le caratteristiche di BA.2 - questo il nome della sottovariante - allarmano gli studiosi per la sua scarsa rilevabilità e alta contagiosità. Adesso Omicron 2 sarebbe stata rilevata anche in Italia . A ...