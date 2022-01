“Raya e l’ultimo drago” | riscoprilo su Disney Plus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022)contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo diè il 59° classico, il primo uscito durante l’emergenza sanitaria. La sua distribuzione, infatti, è stata supportata dacon accesso VIP in contemporanea alle sale cinematografiche a marzo 2021. Nei suoi primi giorni dal debutto in streaming è stato il quarto film più visto di quella settimana. Quando, nel giugno 2021, è uscito ...