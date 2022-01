Premier League 2021/2022, Laporte non basta: il City pareggia 1-1 col Southampton (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Manchester City non va oltre l’1-1 sul campo del Southampton nella ventitreesima giornata di Premier League. Al 7? è Walker-Peters a portare in vantaggio a sorpresa i padroni di casa: il numero 2 si sovrappone sulla fascia, riceve un cross di Redmond e col mancino batte sul palo opposto Ederson. La reazione del Citizens fatica ad arrivare. Al 35? ci prova Sterling: dribbling secco e mancino impreciso da posizione defilata. Nella ripresa Guardiola si gioca la carta Gabriel Jesus al posto di Sterling. Al 65? c’è la rete del pareggio: l’assist è di de Bruyne su calcio piazzato, il gol di Laporte con un colpo di testa vincente ma che vale solo un punto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Manchesternon va oltre l’1-1 sul campo delnella ventitreesima giornata di. Al 7? è Walker-Peters a portare in vantaggio a sorpresa i padroni di casa: il numero 2 si sovrappone sulla fascia, riceve un cross di Redmond e col mancino batte sul palo opposto Ederson. La reazione del Citizens fatica ad arrivare. Al 35? ci prova Sterling: dribbling secco e mancino impreciso da posizione defilata. Nella ripresa Guardiola si gioca la carta Gabriel Jesus al posto di Sterling. Al 65? c’è la rete del pareggio: l’assist è di de Bruyne su calcio piazzato, il gol dicon un colpo di testa vincente ma che vale solo un punto. SportFace.

