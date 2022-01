Non è un bambino «che muore dopo il vaccino» ma la vittima di un bombardamento in Siria (Di sabato 22 gennaio 2022) La bufala in questione è partita dal Brasile, come ha spiegato il fotogiornalista che ha ripreso queste tragiche immagini. Si tratta di un video che è arrivato anche in Italia, precisamente su Facebook, corredato da una didascalia del tipo: «bambino di 11 anni muore dopo il v a c c i no …». Il post in questione è già stato etichettato da Facebook con la label “Contesto mancante”. Indignazione e tristezza sono le prime, comprensibili emozioni quando ci si rende conto che quello che gira nel mondo spacciato come video bambino morto per vaccino è in realtà un filmato che arriva da Ariha-Idlib, città a nord della Siria, e ce riprende una «ragazzina uccisa il 20 ottobre 2021 dopo un bombardamento a opera della guerra del regime Siriano». ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 22 gennaio 2022) La bufala in questione è partita dal Brasile, come ha spiegato il fotogiornalista che ha ripreso queste tragiche immagini. Si tratta di un video che è arrivato anche in Italia, precisamente su Facebook, corredato da una didascalia del tipo: «di 11 anniil v a c c i no …». Il post in questione è già stato etichettato da Facebook con la label “Contesto mancante”. Indignazione e tristezza sono le prime, comprensibili emozioni quando ci si rende conto che quello che gira nel mondo spacciato come videomorto perè in realtà un filmato che arriva da Ariha-Idlib, città a nord della, e ce riprende una «ragazzina uccisa il 20 ottobre 2021una opera della guerra del regimeno». ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un bambino di 9 anni trattato come un lebbroso e lasciato fuori dalla scuola, al freddo, solo perché non può indoss… - myrtamerlino : Lorenzo aveva 18 anni. Un bambino. Non ci posso pensare. È inaccettabile. #lavoro #BastaMortiSulLavoro - repubblica : Mustafa, il bambino siriano senza arti arriva domani in Italia. Il padre: 'Siamo felicissimi, ancora non ci crediam… - Eleonor002 : Mi aveva reso così debole vederlo tutto concentrato, Pier in quel momento era proprio un bambino che fa il lavorett… - D3AR_P4TI3NC3 : RT @tomlinsonxstar: Dovrei essere sorpresa della vostra mancanza di rispetto nei confronti di un uomo e di un bambino innocente di 6 anni,… -